المجلس البلدي سرت يجتمع مع رئيس جامعة سرت ومسجلها العام وكاتبها العام .الخميس ، 29-12-2016 - 08:51:00

سرت 29 ديسمبر 2016 ( وال )- عقد اجتماع موسع بمدينة طرابلس ضم عميد بلدية سرت السيد " مختار خليفة المعدانى " وعدد من أعضاء المجلس البلدى سرت ورئيس جامعة سرت الدكتور " موسى محمد موسى " والمسجل العام الدكتور " مصباح احواس " وكاتبها العام الاستاد " مصطفى الحسونى " . وقال مصدر اعلامى بالمجلس لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ، إن الاجتماع خصص لمتابعة ما اتخذته الجامعة من ترتيبات وحصر للأضرار التي لحقت بها خلال فترة الحرب التى شهدتها سرت ضد تنظيم داعش وكيفية تهيئتها من جديد. واستعرض رئيس الجامعة الدكتور " موسى محمد موسى " تقريرا مفصلا للهيكلية الادارية للجامعة والترتيبات التي اتخذتها ومتابعة فروعها في الجفرة و ابوقرين و بن جواد . وقد طالب السيد عميد البلدية " مختار المعدانى " ، رئيس الجامعة بموافاة المجلس البلدى بكتاب رسمياً حول الاحتياجات التي تتطلبها الجامعة في هذه المرحلة . وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التواصل الدائم بين إدارة الجامعة والمجلس البلدي وعقد اجتماعات متواصلة لتذليل أي صعاب تواجه الجامعة . ...(وال سرت)...

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