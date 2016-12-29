المجلس البلدي سرت يجتمع مع رئيس جامعة سرت ومسجلها العام وكاتبها العام .

سرت 29 ديسمبر 2016 ( وال )- عقد اجتماع موسع بمدينة طرابلس ضم عميد بلدية سرت السيد " مختار خليفة المعدانى " وعدد من أعضاء المجلس البلدى سرت ورئيس جامعة سرت الدكتور " موسى محمد موسى " والمسجل العام الدكتور " مصباح احواس " وكاتبها العام الاستاد " مصطفى الحسونى " . وقال مصدر اعلامى بالمجلس لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ، إن الاجتماع خصص لمتابعة ما اتخذته الجامعة من ترتيبات وحصر للأضرار التي لحقت بها خلال فترة الحرب التى شهدتها سرت ضد تنظيم داعش وكيفية تهيئتها من جديد. واستعرض رئيس الجامعة الدكتور " موسى محمد موسى " تقريرا مفصلا للهيكلية الادارية للجامعة والترتيبات التي اتخذتها ومتابعة فروعها في الجفرة و ابوقرين و بن جواد . وقد طالب السيد عميد البلدية " مختار المعدانى " ، رئيس الجامعة بموافاة المجلس البلدى بكتاب رسمياً حول الاحتياجات التي تتطلبها الجامعة في هذه المرحلة . وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التواصل الدائم بين إدارة الجامعة والمجلس البلدي وعقد اجتماعات متواصلة لتذليل أي صعاب تواجه الجامعة . ...(وال سرت)...