منظمة المرأة العربية تناشد الحكومات العربية بتفعيل دورالمرأة في مواقع صنع القرار وإحداث التغيير.

القاهرة 29 ديسمبر 2016 ( وال )- أكدت منظمة المرأة العربية أن إدماج مطالب النساء في السياق الدستوري ، وإزالة المعوقات كافة التى تواجهها من أجل تحقيق الإنصاف بين الرجل والمرأة ، وكذلك تعزيز تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، يؤدي إلى تقوية دور المرأة بما يتناسب مع وزنها في المجتمع. وأكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية " مرفت التلاوى " ، على ضرورة العمل على إزالة المعوقات الثقافية كافة بتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة عن المرأة في الثقافة المجتمعية ، وذلك بإعادة تقييم المناهج التعليمية والسياسات الإعلامية ، وتقوية الهياكل والمؤسسات السياسية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني لكي تعبر بحرية عن قضايا المرأة ومطالبها، وتعزيز دور المرأة في العمل التطوعي وتمثيلها في المحليات والنقابات العمالية والمهنية يدعم من تواجد المرأة وتأثيرها. ودعت" التلاوى " إلى ضرورة إعداد قاعدة بيانات بالخبيرات العربيات في شتى المجالات وإتاحتها لوسائل الإعلام العربية والدولية لضمان حضور عادل وموضوعي للخبرات النسائية في منابر الإعلام ، والتعبير عن المشاكل والتحديات التى تواجه المرأة العربية وكيفية التغلب عليها حتى تستطيع المرأة المشاركة في بناء وتنمية المجتمعات العربية . ( وال )