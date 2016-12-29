إدارة التنبؤات الجوية تتوقع حدوث موجة برد .

طرابلس 29 ديسمبر 2016 ( وال ) توقعت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث موجة برد بداية من اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2016 ، تشمل مناطق شمال شرق ليبيا . وبحسب إدارة التنبؤات سيكون الطقس باردا وممطرا ومصحوباً برياح نشطة وسقوط أمطار جيدة قد يصحبها تساقط الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر . وأشارت إلى أن تأثير هذه الموجة الباردة قد يصل مداها إلى مناطق شمال غرب ليبيا يوم الجمعة حيث يسجل انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار. وأهابت إدارة التنبؤات بالسادة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر عند تنقلهم نظرا لرداءة الأحوال الجوية المرتقبة والخروج إلا في حالات الضرورة القصوى حرصا على سلامتهم. ( وال )