المنظمة الوطنية الليبية لتنمية ذوي الاعاقة تنظم ورشة عمل توعوية بترهونة .

ترهونة 29 ديسمبر 2016 ( وال ) - أقامت المنظمة الوطنية الليبية لتنمية ذوي الاعاقة وبالتعاون مع جمعية التحدي لذوي الاحتياجات الخاصة والاعمال الانسانية بترهونة ورشة عمل توعوية تحت عنوان " مشروع حقي في المشاركة " في ليبيا . وتهدف الورشة إلى التوعية بالاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة وبالانتخابات وأوجه المشاركة بها وعلى ممارسة الحقوق المدنية والسياسية لذوي الاعاقة . كما تهدف إلى توضيح مفهوم الاعاقة والاحتياجات الخاصة والتعرف على اطر تنفيذ ورصد الاتفاقية على الصعيد الوطني وكيفية استخدام الاتفاقية الدولية كأداة مناصرة لقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة . واشتمل البرنامج العام للورشة التي أقيمت بقاعة المجلس البلدي ترهونة القاء محاضرات علمية وعملية حول التوعية بالاتفاقية الدولية لأشخاص ذوي الاعاقة وعلى المراحل الانتخابية والدورات الانتخابية القاها الاستاذ " عبدالسلام مصطفى الامير " . وحضر فعاليات هذه الورشة رئيس قسم المعاقين بصندوق التضامن الاجتماعي فرع ترهونة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المهتمين بهذا المجال وبعض من شريحة ذوي الاعاقة بترهونة . ...(وال ترهونة)...