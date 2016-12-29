افتتاح كلية للطيران المدني بمصراتة .

مصراته 29 ديسمبر 2016 ( وال ) - افتتحت بمدينة مصراتة أمس الاربعاء ، كلية الطيران المدني المتخصصة في علوم الطيران المدني المختلفة . وحضر حفل الافتتاح عدد من السؤولين بالمدينة ومصلحة الطيران المدني . وصرح عميد الكلية الدكتور " مصطفى قريصة " أن هذه الكلية تعتبر ثاني كلية متخصصة في ليبيا بعد كلية السبيعة ، مشيرا إلى أن مدة الدراسة بها أربع سنوات وتقبل الطلاب المتحصلين على الشهادة الثانوية قسم علمي بتقدير جيد وما فوق ، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بالسنة الاولى حاليا بلغ مائة طالب وطالبة من مختلف المدن الليبية . ...(وال مصراتة)...