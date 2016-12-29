مركز نانا مارن بجادو ينظم ورشة عمل حول الرعاية الصحية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي .الخميس ، 29-12-2016 - 08:27:00

جادو 29 ديسمبر 2016 ( وال ) - نظم مركز نانا مارن لدعم المرأة بجادو أمس الاربعاء ورشة عمل بعنوان " الرعاية الصحية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي " وذلك بإشراف الدكتورة " دلال علي العقار " أخصائية نساء وولادة . واستهدفت الورشة التي تستمر لمدة يومين العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمدن الرحيبات، وجادو، والرجبان . وتضمنت الورشة عدة محاور منها تعريف العنف القائم على النوع الاجتماعي وأنواع الايذاء الممارس ضد المرآة كيفية التعامل مع الطفل المعنف ، وتأثير العنف على الاطفال . تجدر الاشارة إلى أن مركز نانا مارن لدعم المرأة قد تأسس في نوفمبر الماضي ويتبع جمعية نانا مارن الخيرية والتوعوية إحدى مؤسسات المجتمع المدني بمدينة جادو . ...(وال جادو)...

الأكثر قراءة في وال

خام برنت يصعد بأكثر من 1 في المائة بفعل اتفاق \"أوبك\".
عدد من الكتائب والاجهزة الامنية بطرابلس : حربنا ضد الارهاب وليست موجهة لأية مدينة أو توجه سياسي أو حكومي .
رئيس وزراء استرالي يقلق في عدم تراجع ترامب عن اتفاقية توطين اللاجئين

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا