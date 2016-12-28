اختتام ورشة عمل في مجال اللغة الانجليزية ببلدية نسمة.

نسمة 28 ديسمبر 2016 (وال)- اختتمت مساء امس الثلاثاء ببلدية نسمة ورشة العمل المصغرة في مجال اللغة الانجليزية لمعلمي التعليم الأساسي والثانوي بالبلدية. وتهدف الورشة التي نظمها مكتب الموارد البشرية ببلدية نسمة بإشراف أساتذة متخصصون في مجال اللغة ، إلى الرفع من كفاءة طرق التدريس للمعلمين . وجرى في ختام فعاليات ورشة العمل التي أقيمت في ثانوية المجاهد " امحمد بشير " ، توزيع شهائد التقدير على المشاركين وتكريم القائمين على هذه الورشة وكل من ساهم في إنجاحها . وحضر حفل الاختتام وكيل ديوان المجلس البلدي نسمة ومدير إدارتي الموارد البشرية والتعليم المتوسط بالبلدية . ..(وال-نسمة)..