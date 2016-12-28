الحكومة السودانية تنفي موافقتها على نقل الإغاثة من الخارج إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق.

الخرطوم 28 ديسمبر 2016 (وال) - أكدت الحكومة السودانية اليوم الأربعاء, أنها لم تتراجع عن موقفها المعلن برفض عبور المواد الإغاثية من الخارج إلى منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين تشهدان مواجهات عسكرية. ونفى مفوض العون الإنساني بالسودان أحمد محمد آدم, في تصريح صحفي, موافقة الحكومة على عبور المساعدات الى المنطقتين مؤكدا "ما زلنا عند رأينا برفض عبور الإغاثة العابرة للحدود, لم يتغير هذا الموقف المبدئي, لن نسمح بدخول إغاثة دون أن تمر عبر مراجعة داخلية". وكانت وسائل إعلام قد نسبت للسياسي السوداني مبارك الفاضل قوله "إن الحكومة وافقت على مطلب الحركة الشعبية, قطاع الشمال بنقل 20 بالمائة من الإغاثة عبر معبر أصوصا الاثيوبية بواسطة هيئة المعونة الأمريكية إلى منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق". وظل ملف المساعدات الإنسانية واحدا من أسباب تعثر المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية, قطاع الشمال التي تقود تمردا مسلحا بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتتمسك الخرطوم بعدم نقل الإعانات الإنسانية من الخارج بينما طالبت الحركة بتوفير ممرات خارجية تسمح بجلب الإغاثة للمناطق الخاضعة لسيطرتها في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.