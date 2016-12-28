مجلس النواب البحريني يقر تعديلا قانونيا يعاقب بالسجن خمس سنوات من يمجد الأعمال الإرهابية.

المنامة 28 ديسمبر 2016 (وال) - أقر مجلس النواب البحريني أمس الثلاثاء مشروع قانون بشأن تعديل مادة من القانون الصادر عام 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية يتضمن السجن بما لا يزيد على خمس سنوات لمن يمجد الأعمال الإرهابية. وينص التعديل على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام بأي شكل من الأشكال بالترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو لأية أعمال تكون جريمة تنفيذا لغرض إرهابي". وحسب التعديل يعاقب بذات العقوبة "كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررا أو مطبوعا يتضمن الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو أية أعمال تكون جريمة تنفيذا لغرض إرهابي مع علمه بذلك متى كان ذلك بقصد التوزيع وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيا كان نوعها استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع". ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية التي لا تغطيها النصوص القانونية ومنع مرتكبيها من الإفلات من العقاب.