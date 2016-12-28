مقتل نائب رئيس بلدية "العين" واصابة شخص آخر في انفجار شرق لبنان .

بيروت 28 ديسمبر 2016 (وال) - أعلن الجيش اللبناني اليوم الأربعاء مقتل نائب رئيس بلدية "العين" واصابة شخص أخر كان برفقته في انفجار استهدف سيارتهما في منطقة البقاع الشمالي بشرق لبنان. وذكر بيان لقيادة الجيش أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم في بلدة "العين" في السيارة التي كانت يستقلها نائب رئيس البلدية خالد الحوري مما أدى الى مقتله وإصابة شخص آخر كان برفقته بجروح خطيرة. وأوضح البيان أن "قوى الجيش فرضت طوقا أمنيا حول مكان الانفجار وباشر الخبير العسكري الكشف على موقعه لتحديد مصدره وحجمه فيما تولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث". وكان انفجار عبوة في حافلة للركاب في البقاع شهر أغسطس الماضي قد أدى الى مقتل شخص وسقوط عدد من الجرحى.