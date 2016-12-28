الجيش اليمني يشن عملية عسكرية لإسترجاع مديرية صرواح بمأرب من قبضة الحوثيين وحلفائهم.

صنعاء 28 ديسمبر 2016 (وال) - أطلقت القوات الحكومية اليمنية اليوم الأربعاء, عملية عسكرية واسعة لبسط سيطرتها على مديرية صرواح غرب محافظة مأرب شرق صنعاء من قبضة المسلحين الحوثيين وحلفائهم. أوضح مصدر عسكري يمني, في تصريح صحفي, إن قوات الجيش الوطني بدأت اليوم عملية عسكرية واسعة لإستعادة مديرية /صرواح/ غربي محافظة مأرب من قبضة مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وفي هذه الأثناء تتركز المعارك بين الجانبين في جبال هيلان ومناطق عدة بالمخدرة في صرواح, وسط تقدم محدود للجيش الوطني حسب المصدر. وأشار المصدر إلى أن القوات الحكومية تمكنت بدعم من قوات التحالف العربي, الذي تقوده السعودية من تحرير عدة مواقع في جبهة المخدرة. وأشار الى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين جراء اشتداد المعارك التي يستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة. وكانت القوات الموالية للحكومة اليمنية قد شنت في مطلع سبتمبر الماضي عملية عسكرية لاستعادة صرواح إلا أنها لم تحقق تقدما كبيرا. وتعد صرواح أول منطقة يسيطر عليها الحوثيون في محافظة مأرب النفطية الواقعة على بعد 170 كيلومترا من شرق صنعاء في ابريل من العام 2015.