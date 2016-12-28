إصابة نائب برلماني أفغاني ومقتل حارسه الشخصي إثر انفجار عبوة ناسفة بكابول.

كابول 28 ديسمبر 2016 (وال) - أصيب نائب برلماني أفغاني وقتل حارسه الشخصي إثر انفجار وقع اليوم الاربعاء بعبوة ناسفة زرعت داخل سيارتهما في العاصمة الأفغانية كابول. وأفادت صحيفة (خامة برس) الأفغانية - في نبأ بثته على موقعها الألكتروني أن فاكوري بيهشتي, النائب عن مدينة باميان أصيب في الانفجار الذي وقع في محيط الحي السادس للشرطة بالقرب من منطقة دشت بارشي في غرب كابول, بينما قتل حارسه. وتردد أن بيهشتي كان في طريقه إلى البرلمان عندما وقع الانفجار كما ان معلومات اولية أخرى عن الحادث تشير الى مقتل وإصابة آخرين جراء الهجوم. و لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.