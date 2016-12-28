تونس: خمسة قتلى و37 جريحا في حادث اصطدام قطار بحافلة جنوب العاصمة .

تونس 28 ديسمبر 2016 (وال) - لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 37 أخرون بجروح فى حادث اصطدام قطار اليوم الاربعاء بحافلة ركاب جنوب العاصمة التونسية, وفق حصيلة مؤقتة لوزارة الصحة التونسية. وقال بيان لوزارة الصحة ان السلطات المعنية تولت على إثر الحادث الذي وقع في حدود الساعة السادسة والربع بالتوقت المحلي من صباح اليوم تحويل المصابين ومن بينهم رضيع, إلى مستشفيات مدنية إلى جانب مستشفى عسكري. ووقع الاصطدام في ضاحية مقرين بين قطار تابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية قادم من بلدة قعفور جنوب غرب العاصمة بحافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بمدينة نابل شمال شرقي العاصمة مما أدى إلى إنقسام الحافلة الى نصفين, حسب شهود عيان.