الاحتلال الإسرائيلي يهدم 1023 منزلا ومنشأة فلسطينية خلال العام 2016.

رام الله (واج) 28 ديسمبر 2016 (وال) - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 1023 منزلا ومنشأة فلسطينية خلال العام 2016, حسبما كشف عنه تقرير فلسطيني اليوم الأربعاء. وجاء في تقرير لأحد مراكز الدراسات والتوثيق التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "سلطات الاحتلال واصلت سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة من خلال سياسة هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية بهدف اقتلاع المواطنين من أراضيهم". وأفاد التقرير بأنه "منذ بداية العام تم هدم وتدمير ما يقارب 488 منزلا ونحو 535 منشأة مختلفة في كافة محافظات الضفة الغربية والقدس, علاوة عن إصدار إخطارات هدم لأزيد من 657 منزلا ومنشأة خلال نفس العام" مشيرا إلى أن "عمليات الهدم أدت إلى تشريد أزيد من 1620 مواطنا فلسطينيا نصفهم من الأطفال". وذكر مدير المركز سليمان الوعري, في التقرير, أن "ارتفاعا جنونيا طرأ على عدد المنازل الفلسطينية التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا العام, بارتفاع بلغ (114 بالمائة) عن العام الماضي", موضحا أن "302 منزلا ومنشأة كانت ممولة من الجهات المانحة كدعم إنساني للفلسطينيين". وأوضح أن "قوانين البناء الإسرائيلية مصممة للحد من التوسع العمراني للسكان الفلسطينيين, حيث أنها تفرض قيودا معقدة ورسوما باهظة على إصدار رخص البناء في منطقة القدس والمناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية, ثم تتذرع بعدم حصول أصحاب المنازل المهدمة على التراخيص اللازمة للبناء من الجهات المختصة". وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت, يوم الجمعة الماضية, لصالح قرار يدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية, واصفا إياها بغير الشرعية وتشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي, وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين".