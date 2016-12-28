ثلاث زلازل متتالية تضرب غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

سان فرانسيسكو 28 ديسمبر 2016 (وال) - ضربت ثلاثة زلازل متتالية, بقوة 5.7 و 5.7 و5.5 درجات على مقياس ريشتر اليوم الأربعاء, منطقة واقعة بالقرب من الحدود بين ولايتي نيفادا وكاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن أول هزتين وقعتا خلال أربعة دقائق من الساعة 12:18 إلى 12:22 صباحا بالتوقيت المحلى (08:18 و 08:22 بتوقيت غرينتش) على بعد 28 كم من (هاوثورن) في مركز منطقة المعادن بغرب (نيفادا). وأضافت الهيئة أن هزة أخرى وقعت على الساعة 1:13 صباحا (09:13 بتوقيت غرينيتش) في نفس المنطقة. وأشارت التقارير الأولية إلى أن الزلازل حدد على عمق 8.2كم و 12كم و 8.6كم على التوالي. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر وأضرار جراء الهزات.