السلطات التونسية تحبط عملية هجرة 15 شخصا بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا.

تونس 28 ديسمبر 2016 (وال) - أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحدات الحرس الوطني, تمكنت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 15 شخصا, باتجاه إيطاليا, بولايتي مدنين وتطاوين, تتراوح أعمارهم بين 18 و52 سنة. وقالت الداخلية التونسية - في بيان اليوم الأربعاء - "إن الموقوفين اعترفوا بنيتهم تنفيذ عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا, مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 6 و8 آلاف دينار للمجتاز الواحد, وبمراجعة النيابة العمومية, تم تحرير قضية لهم واحتجازهم مع التحفظ على العملات الأجنبية التي كانت معهم".