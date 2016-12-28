إدارة الرئيس أوباما على وشك إعلان إجراءات ضد روسيا على "تدخلها" في الانتخابات الامريكية .

واشنطن 28 ديسمبر 2016 (وال) - كشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما على وشك الإعلان عن سلسلة من الإجراءات ضد روسيا على ما وصفته ب"تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام", وهي إجراءات ستتضمن "عقوبات اقتصادية واستهجان سياسي". ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء عن المسؤولين قولهم أن الإدارة الأمريكية تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية لتفاصيل هذه الإجراءات التي قد يتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل, ومن المتوقع أن تنطوي أيضا على إجراء سري قد يشمل على الأرجح مجموعة من العمليات الالكترونية. وكان أوباما قد تعهد الشهر الجاري بأنه سيكون هناك رد على ''تدخل'' موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقد نفت روسيا ضلوعها في أي اختراق للأنظمة الانتخابية الأمريكية.