الشروع في توزيع مادة الأنسولين على مرضى السكري بغريان .

غريان 28 ديسمبر 2016 (وال) - شرع مكتب الصيدلة والمعدات الطبية بمنطقة الجبل الغربي صباح اليوم الأربعاء في توزيع عقار الأنسولين لمرضى داء السكري التي وصلت مؤخراً إلى المخازن الرئيسية في مدينة غريان حسبما أكده مكتب الصيدلة والمعدات الطبية بمنطقة الجبل الغربي "عبد الباسط ابوغفة" . وأوضح "أبوغفة" لمراسل وكالة الأنباء الليبية - أن المكتب قد تسلّم شحنة من عقار الأنسولين عن شهر ديسمبر الجاري تقدر بحوالي (7000) جرعة وتم الشروع في توزيعها فوراً على كافة الوحدات الصحية بالمنطقة . وأشار إلى أن توزيع الأنسولين لمرضى السكري سيجري من خلال الرقم الوطني وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى ضمان وصول الجرعات إلى مستحقيها دون المتاجرة فيها أو تسريبها عبر قنوات غير صحيحة خاصة وأن عقار الأنسولين لم يكن متوفراً خلال الشهرين الماضيين بكافة المناطق . وأكد "أبوغفة" بأن عقار الأنسولين أصبح متوفراً ، وأنه لن يكون هناك أي نقص في الفترة القادمة بناء على ما أفاد به جهاز الإمداد الطبي بطرابلس . (وال- غريان).