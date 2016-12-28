وزيرا المواصلات والحكم المحلي يقومان بجولة تفقدية في مطار \" معيتيقة \" الدولي .



طرابلس 28 ديسمبر 2016 ( وال ) - قام وزيرا المواصلات \"ميلاد معتوق\"

والحكم المحلي \" بداد قنصو \" أمس الثلاثاء بزيارة تفقدية لمطار \" معيتيقة

\" الدولي ، وذلك للوقوف على كل المشاكل والعراقيل التي تواجه المطار سواء

كانت في عمليات التشغيل أو الإدارة أو الأمن وغيرها .

ورافق \" معتوق \" و \" قنصو \" في هذه الجولة ، مدراء مصلحة الطيران

المدني، ومصلحة المطارات، ومطار \" معيتيقة \" وعميد بلدية سوق الجمعة،

وعدد من مديري الإدارات بالمطار،

وبحسب ادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد أشاد \" معتوق\" بالدور

الكبير الذي يقوم به عميد بلدية سوق الجمعة، وأعيان المنطقة في مد يد

العون ومساعدة وزارة المواصلات في تحسين منظومة العمل بالمطار، مؤكداً

على أنه تم الاتفاق مع بلدية سوق الجمعة لوضع برنامج لتطوير منظومة

العمل، وتحسين الوضع الأمني، والتشغيل، وذلك لما يمثله المطار من أهمية،

مشيراً إلى انه تم الاتفاق مع هيئة الملاحة الإيطالية لتنفيذ برج مراقبة

متنقل جديد ليحل محل البرج القديم بالمطار.

و في ختام الجو قدم وزير المواصلات المفوض الشكر إلى العاملين بالمطار ،

والأجهزة الأمنية.



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