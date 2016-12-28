وزيرا المواصلات والحكم المحلي يقومان بجولة تفقدية في مطار \" معيتيقة \" الدولي .
الأربعاء ، 28- 12- 2016 - 14:21:00
\n طرابلس 28 ديسمبر 2016 ( وال ) - قام وزيرا المواصلات \"ميلاد معتوق\" \nوالحكم المحلي \" بداد قنصو \" أمس الثلاثاء بزيارة تفقدية لمطار \" معيتيقة\n\" الدولي ، وذلك للوقوف على كل المشاكل والعراقيل التي تواجه المطار سواء\nكانت في عمليات التشغيل أو الإدارة أو الأمن وغيرها .\n ورافق \" معتوق \" و \" قنصو \" في هذه الجولة ، مدراء مصلحة الطيران \nالمدني، ومصلحة المطارات، ومطار \" معيتيقة \" وعميد بلدية سوق الجمعة، \nوعدد من مديري الإدارات بالمطار،\n وبحسب ادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد أشاد \" معتوق\" بالدور \nالكبير الذي يقوم به عميد بلدية سوق الجمعة، وأعيان المنطقة في مد يد \nالعون ومساعدة وزارة المواصلات في تحسين منظومة العمل بالمطار، مؤكداً \nعلى أنه تم الاتفاق مع بلدية سوق الجمعة لوضع برنامج لتطوير منظومة \nالعمل، وتحسين الوضع الأمني، والتشغيل، وذلك لما يمثله المطار من أهمية، \nمشيراً إلى انه تم الاتفاق مع هيئة الملاحة الإيطالية لتنفيذ برج مراقبة \nمتنقل جديد ليحل محل البرج القديم بالمطار.\nو في ختام الجو قدم وزير المواصلات المفوض الشكر إلى العاملين بالمطار ، \nوالأجهزة الأمنية.\n \n ... ( وال ) ..