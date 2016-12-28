افتتاح مركز المتفوقين بالجبل .

جادو 28 ديسمبر 2016( وال )- تم بمدينة جادو خلال اليومين الماضيين افتتاح مركز المتفوقين بالجبل التابع للهيئة الوطنية لرعاية المتفوقين والموهوبين . وحضر حفل الافتتاح عضو الهيئة الوطنية لرعاية المتفوقين والموهوبين السيدة " نجاة الزليطني " ، ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد وتجهيز مركز المتفوقين بالجبل " سالم البدراني "، ومسئول شؤون التربية والتعليم بجادو " يوسف الهزهازي "، وعدد من مدراء المؤسسات التعليمية بمراحل التعليم الأساسي والمتوسط والجامعي، وأعضاء هيئة التدريس بالمركز ، إضافة إلى أولياء أمور الطلبة الدارسين بالمركز. وعقب حفل الافتتاح قامت السيدة " نجاة الزليطني بجولة داخل المركز رفقة رئيس اللجنة المكلفة بإعداد وتجهيز المركز الذي قدم نبذة مختصرة عن المركز وما يضمه من فصول دراسية ومعامل والمنهج العلمي الذي يعتمده . وفي كلمة له قدمه " البدراني " الشكر إلى رئيس الهيئة الوطنية لرعاية المتفوقين والموهوبين " علي الورفلي " على ما قدمه من دعم للمركز، كما وجه " البدراني " الشكر للجهات الرسمية بجادو التي دعمت المركز من شؤون التربية والتعليم جادو، والمجلس البلدي جادو، والأجهزة الأمنية بجادو، والشركة العامة للكهرباء بجادو، خلال تجهيز هذا المركز ، إضافة إلى التفتيش التربوي بكل من جادو والزنتان اللذان قدم بيانات حول أعضاء هيئة التدريس بالمركز. وأكد رئيس اللجنة المكلفة بإعداد وتجهيز المركز " سالم البدراني " لمراسل وكالة الأنباء الليبية" وال " بأن هذا المركز يعتبر الوحيد في المنطقة الجبلية ويضم الطلبة المتفوقين الذين تم اختيارهم عن طريق امتحانات القبول ، مؤكدا بأن الدراسة قد بدأت بالمركز منذ أسبوعين ، وأن اختيارهم تم عن طريق نخبة من الأساتذة والمعلمين بالمركز من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التدريس . وأكد " البدراني " بأن المركز سوف يكون النواة العلمية على مستوى المنطقة الجبلية ، مؤكدا أنه في المستقبل سيتم بناء مركزا متكاملا بمنطقة جادو به أقسام داخلية ليضم الطلبة كافة من منطقة الجبل . ( وال )