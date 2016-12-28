سوريا: المعارضة ترحب بالدعوة إلى التفاوض لحل الأزمة السورية.

دمشق 28 ديسمبر 2016 ( وال) - رحب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية "رياض حجاب", اليوم الأربعاء , بالدعوة إلى التفاوض لحل الأزمة في سوريا , واصفا ذلك ب"الجهود الصادقة للسلام". ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم عن حجاب قوله "إن التحول في مواقف بعض القوى العالمية والجهود الإيجابية الصادقة قد تكون نقطة انطلاق لتحقيق تطلعات الشعب السوري عن طريق التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق الأمن والاستقرار". وأضاف إن الهيئة العليا للمفاوضات ترغب في تحقيق وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي , مطالبا المعارضة المسلحة بالمساعدة في وقف النيران. وكشف المصدر أن الهيئة لم تتلق بعد أي معلومات رسمية بشأن تنظيم عملية التفاوض في إشارة منه إلى اجتماع أستانة بكازاخستان المقرر عقده في يناير المقبل , مشيرا إلى أن تحديد جدول الأعمال والأجندة الواضحة سيسهم في تحديد مواقف القوى المعنية. ...( وال ) ...