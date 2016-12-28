أسعار النفط تنخفض قبل البدء في خفض إنتاج دول "أوبك" وخارجها.

سيول 28 ديسمبر 2016 ( وال ) - انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء في الوقت الذي تترقب فيه السوق معرفة كيف سيسير تنفيذ منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين خارجها للخفض المزمع في الإنتاج بداية من 1 يناير 2017 . وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بانخفاض قدره سبعة سنتات أو ما يعادل 12ر0 بالمائة إلى 02ر56 دولار للبرميل بعدما أغلق الجلسة السابقة على ارتفاع قدره 93 سنتا. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع ثمانية سنتات إلى82ر53 دولار للبرميل بعدما جرت تسويته على ارتفاع قدره 88 سنتا عند 90ر53 دولار للبرميل في الجلسة السابقة. وتترقب السوق البداية الرسمية لتنفيذ الاتفاق التاريخي بين أوبك وعدد من المنتجين خارج المنظمة بشأن تقليص الإنتاج ، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في الأول يناير 2017 . ومن المتوقع أن يخفض المنتجون من داخل أوبك وخارجها إنتاجهم بنحو 1.8 مليون برميل يوميا فيما وافقت المملكة العربية السعودية - أكبر منتج في أوبك - على تحمل أكبر حصة في هذا الخفض. ...( وال ) ...