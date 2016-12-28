انعقاد الاجتماع الموسع لعمداء البلديات على مستوى ليبيا .

جادو 28 ديسمبر 2016( وال )- أكد المشاركون في الاجتماع الموسع لعمداء البلديات على مستوى ليبيا الذي أحتضنته مدينة جادو مؤخراً أن البلديات هي الادارة الفعلية المحلية التي يعول عليها المواطن في قضاء شؤونه كافة . وشددت الكلمات التي القيت بالمناسبة على ضرورة العمل بجدية وكفاءة عالية من أجل تدليل الصعوبات وحل المختنقات التي تواجه المواطن وتؤثر على حياته . وأشارت الكلمات إلى العوائق التي تقف في وجه عمل البلديات ، وكيفية ايجاد آلية عمل تمكنها من القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه .. داعية إلى أهمية الاخذ بالتجارب الناجحة التي اعتمدتها بعض الدول الصديقة والشقيقة ممن مرت بما تمر به ليبيا من ظروف عصيبة الآن . كما تخلل الاجتماع تقديم نبذة مختصرة على ما قامت به الرابطة الوطنية للمجالس البلدية منذ تأسيسها وعرض مرئي للجهود التي تقوم بها البلديات ، خاصة ما يتعلق بتوحيد الصفوف ولم الشمل والمصلحة الوطنية .. حيث تضمن التعريف بالتكتلات الجغرافية التي تضم البلديات الليبية كافة وهي " تكتل بلديات الجبل وباطن الجبل، تكتل بلديات الجنوب، تكتل بلديات الساحل الغربي ، تكتل بلديات المنطقة الوسطى، تكتل بلديات الشرق، تكتل بلديات طوق طرابلس" إضافة إلى عرض الاهداف التي تجمع هذه التكتلات الجغرافية والتي من أهمها الدعوة إلى تفعيل قانون 59 للحكم المحلي ، والدعوة إلى نقل الاختصاصات الاصلية لعمل البلديات وخاصة قطاع المياه والصرف الصحي وخدمات النظافة والأملاك العامة والحرس البلدي ، والدعوة لتفعيل آليات وتشريعات جباية الايراد المحلي . ( وال - جادو )