الاعلان عن تأسيس اتحاد بلديات ليبيا .الأربعاء ، 28-12-2016 - 13:33:00

جادو 28 ديسمبر 2016( وال )- أعلن في ختام الاجتماع الموسع لعمداء البلديات على مستوى ليبيا والذي أحتضنته مدينة جادو مؤخراً عن تأسيس اتحاد بلديات ليبيا . وقد تم التوقيع على وثيقة التأسيس هذه من قبل عمداء وممثلي البلديات والمجالس المحلية المشاركة في الاجتماع وهي " وازن ، نالوت ، الحوامد ، ، باطن الجبل ، كاباو، الحرابة ، الرحيبات ، جادو، الرجبان، الزنتان، الرياينة ، ظاهر الجبل ، يفرن ، القلعة ، الاصابعة ، نسمة ، العزيزية ، سيدي السائح ، السبيعة ، زلطن ، صبراتة ، صرمان ، الزاوية ، الزاوية الجنوب ، قصر بن غشير، جنزور، حي الاندلس، الشويرف ، القرضة الشاطئ، مرزق ، أوباري ، الشرقية سبها ، الشقيقة ، الجفرة ، بنغازي ". ( وال

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