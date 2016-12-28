العراق تعرب عن أملها في الانضمام إلى المجموعة "الثلاثية" الخاصة بتسوية الأزمة السورية.

بغداد 28 ديسمبر 2016 ( وال ) - أعربت العراق اليوم الاربعاء عن أملها في الانضمام إلى المجموعة "الثلاثية" الخاصة بتسوية الأزمة السورية , التي تضم روسيا وإيران وتركيا . وقال وزير الخارجية العراقي " إبراهيم الجعفري" في مقابلة مع وكالة انباء "نوفوستي" الروسية,اليوم, إن هذه الفكرة مطروحة وإن الجانب العراقي يسعى إلى الانضمام إلى المجموعة الثلاثية لصالح العمل المشترك, مشيرا إلى أن "بغداد تمارس الوساطة لأن تحقيق الاستقرار في سوريا سيؤثر أيضا على العراق", مذكرا بأن تنظيم "داعش" الإرهابي قدم إلى العراق من سوريا. وأشار الوزير العراقي إلى أن "بغداد تسعى إلى التعاون مع تركيا بشكل لا يضر بسيادتنا, لكنها تستخدم كل الطرق المشروعة لمطالبة أنقرة بسحب قواتها من الأراضي العراقية". كما أكد الجعفري, أن "بغداد تأمل في مواصلة التعاون مع روسيا في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية , بل وزيادة هذا التعاون", مشيرا إلى أن "الاستخبارات الروسية هي من أقوى إستخبارات العالم, وأن موسكو قادرة على تقديم مساعدات كبيرة للعراق في هذا المجال". ...( وال ) ...