الصين تنتقد بشدة تغيير اسم المكتب المسؤول عن رعاية المصالح اليابانية في تايوان.

بكين 28 ديسمبر 2016 ( وال ) - أعربت الخارجية الصينية اليوم الأربعاء عن استيائها البالغ من قرارتغيير اسم المكتب المسؤول عن رعاية المصالح اليابانية في تايوان والذي يطلق عليه حاليا اسم "الرابطة اليابانية للتبادلات" إلى "رابطة التبادلات اليابانية التايوانية" وذلك بدءا من أول شهر يناير القادم . وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ - تعليقا على هذا القرار بإضافة كلمة تايوان إلى الإسم الرسمي للمكتب - أن الصين لديها "موقف ثابت من قضية تايوان التي تعتبرها بكين إقليما صينيا منشقا وتنظر بحساسية شديدة لأي اتصالات بين تايوان وأي دولة ترتبط مع جمهورية الصين الشعبية بعلاقات دبلوماسية". وأكدت تشان يينغ معارضة الصين "الشديدة" لأي محاولات لإنشاء "صين واحدة وتايوان واحدة", أو " دولتين صينيتين" , كما انتقدت بقوة "هذا التصرف الياباني", داعية طوكيو إلى احترام مبدأ "الصين الواحدة" والتعامل بالشكل الملائم مع أي قضايا تتعلق بتايوان "لتجنب إرسال رسالة خاطئة إليها وإلى المجتمع الدولي أو إثارة مشاكل جديدة تضر بالعلاقات الصينية اليابانية" . ... (وال) ...