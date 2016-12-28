الشروع في توزيع عقار الأنسولين على مرضى داء السكري بمدينة غريان .

غريان 28 ديسمبر 2016 (وال) - شرع مكتب الصيدلة والمعدات الطبية بمنطقة الجبل الغربي صباح اليوم الأربعاء في توزيع عقار الأنسولين على مرضى داء السكري التي وصلت مؤخراً إلى المخازن الرئيسية بمدينة غريان . وقال "عبد الباسط أبوغفة" من مكتب الصيدلة والمعدات الطبية بمنطقة الجبل الغربي إن المكتب قد تسلّم شحنة من عقار الأنسولين عن شهر ديسمبر الجاري تقدر بحوالي (7000) جرعة ، وتم الشروع في توزيعها فوراً على الوحدات الصحية بالمنطقة . وأوضح " أبوغفة " لوكالة الأنباء الليبية " وال " أن توزيع الأنسولين على مرضى السكري يتم من خلال الرقم الوطني وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى ضمان وصول الجرعات إلى مستحقيها دون المتاجرة فيها أو تسريبها عبر قنوات غير صحيحة ، خاصة وأن عقار الأنسولين لم يكن متوفراً خلال الشهرين الماضيين بالمناطق كافة . وأكد " أبوغفة" على أن عقار الأنسولين أصبح متوفراً ، وأنه لن يكون هناك أي نقص في الفترة القادمة بناء على ما أفاد به جهاز الإمداد الطبي بطرابلس . (وال- غريان)