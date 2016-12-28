عميد بلدية غريان يصدر قرارا بتشكيل مجلس التواصل الاجتماعي بالبلدية .الأربعاء ، 28-12-2016 - 13:06:00

غريان 28 ديسمبر 2016( وال )- أصدر عميد بلدية غريان " يوسف بديري" قرارا يقضي بتشكيل مجلس التواصل الاجتماعي بالبلدية. ويتولى المجلس تمثيل البلدية في جميع مبادرات التوفيق والمصالحة داخل البلدية وخارجها ، والمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية من خلال التواصل مع البلديات والمكونات الاجتماعية كافة ، والعمل على حل المنازعات ورد المظالم من خلال التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وبإشراف المجلس البلدي . ويتكون مجلس التواصل الاجتماعي وفقا للقرار من (25) عضواً من مختلف فروع البلدية ، ويتولى المجلس في أول اجتماع له اختيار رئيساً ونائباً ومقرراً له من بين أعضائه . ( وال - غريان )

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