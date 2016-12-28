المعهد العالى للعلوم والتقنية بسوكنة ينظم ورشة عمل حول الطاقات المتجددة .

سوكنة 28 ديسمبر 2016( وال )- نظم المعهد العالى للعلوم والتقنية بمدينة سوكنة ببلدية الجفرة ورشة عمل حول " الطاقات المتجددة " بمشاركة خبراء ومتخصصين بمجالات الطاقة . وتركزت أعمال ورشة العمل التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس بالمعهد على مناقشة الطاقة المتجددة وأهميتها في الجوانب الاقتصادية وتأثيراتها البيئية ، وكيفية استغلال الطاقات المتجددة والتجارب العملية لاستخدام الالواح الشمسية في توفير الطاقة ومحطة 14 ميغا المستهدف اقامتها في منطقة الجفرة . كما تناولت الورشة استعراض الجوانب الفنية المتعلقة بالطاقات المتجددة ودورالمعهد العالي للتقنية والعلوم في هذا الجوانب . وتم خلال حفل اختتام الورشة تقديم شهادات الشكر والتقدير على عدد من أعضاء هيئة التدريس والادارات المتعاقبة على تسيير وانشاء المعهد . ( وال - الجفرة )