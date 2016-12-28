الحكومة اللبنانية تنال ثقة المجلس النواب بغالبية 87 صوتا.

بيروت 28 ديسمبر 2016 ( وال) - فازت الحكومة اللبنانية اليوم الاربعاء بتصويت على الثقة في مجلس النواب ب 87 صوتا. ونالت الحكومة التي شكلها سعد الحريري اليوم ثقة مجلس النواب اللبناني في اليوم الثاني من الجلسات التي خصصها البرلمان لمناقشة "البيان الوزاري" والتصويت على الثقة . علما انه كان من المقرر ان تمتد مناقشات المجلس لمنح الثقة للحكومة لغاية غد الخميس . ونالت الحكومة ثقة 87 نائبا من أصل 92 مقترعا فيما حجب عنها الثقة 4 نواب وامتنع واحد. وكان البرلمان اللبناني بدأ ظهر أمس الثلاثاء جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري تمهيدا للتصويت على نيلها ثقة البرلمان على أساس بيان شعاره "استعادة الثقة" من قبل المواطن اللبناني والخارج. ...( وال ) ...