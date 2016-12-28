موجزلاهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2016 .

= طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أ " فائز السراج " يلتقى رئيس جامعة طرابلس ، الدكتور " المدني دخيل " ووكلاء الجامعة وعمداء عدد من الكليات ، واللقاء يخصص لمناقشة وضع المشاريع المتوقفة وأبرز الصعوبات ، والمعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية بالجامعة . = طرابلس - " الكوني " يؤكد في تصريح لوكالة الأنباء الليبية " وال " - المجلس الرئاسي يسعى إلى إيجاد الحلول للصعوبات والمختنقات التي تؤثر مباشرة على المواطن وتثقل كاهله في مختلف مدن ومناطق ليبيا وتمكين البلديات للاضطلاع بدورها الحقيقي في خدمة مواطنيها والإشراف مباشرة على معالجة مختنقات مدنهم ومناطقهم بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي للتخلص من روتين المركزية في القرارات وصولا إلى تحقيق تنمية مناطقية . = غدامس - مطار غدامس يستقبل الثلاثاء أول طائرة شحن وعلى متنها إرسالية من السيولة النقدية مقدمة من مصرف ليبيا المركزي إلى مصرفي التجاري وشمال إفريقيا ، بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى غدامس العام. = طرابلس - مناقشة عدة مواضيع شملت مشاريع البنية التحتية وأوجه الصعاب التي تعيق تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية داخل الحدود الإدارية لبلدية سوق الجمعة . = طرابلس - مصرف ليبيا المركزي يعلن أن يوم الأحد القادم الموافق 01 يناير 2017 . م سيكون عمل داخلي بجميع المصارف التجارية العاملة في ليبيا . = طرابلس - مصادر بالهيئة العامة للشباب والرياضة تقول إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خصص " 21 " مليون دينار ليبي لدعم الهيئة. ( وال