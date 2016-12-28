وزارة الدفاع الروسية تعلن انتشال الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة في البحر الاسود.

موسكو 28 ديسمبر 2016 ( وال) - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم انتشال الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة الروسية في البحر الأسود. وجاء في بيان وزارة الدفاع, وفقا لوكالة انباء "سبوتنيك" أنه تم اليوم العثور ورفع الصندوق الأسود الثاني لطائرة "تو-154" . وكانت الطائرة "تو-154" التابعة لوزارة الدفاع الروسية قد تحطمت, فجر الأحد الماضي قبالة سواحل مدينة سوتشي الروسية بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار المدينة نفسها مما اسفر عن مقتل 92 شخصا كانوا على متنها . ...( وال ) ...