مناقشة مشاريع البنية التحتية وأوجه الصعاب التي تعيق تنفيذ المشاريع داخل الحدود الإدارية لبلدية سوق الجمعة .

طرابلس 28 ديسمبر 2016 ( وال ) - عقد بمقر بلدية سوق الجمعة اليوم اجتماع تقابلي حضره وزيرا الحكم المحلي والمواصلات بحكومة الوفاق الوطني وعميد وأعضاء المجلس البلدي . وجرى خلال هذا الاجتماع استعراض ومناقشة عدة مواضيع شملت مشاريع البنية التحتية وأوجه الصعاب التي تعيق تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية داخل الحدود الإدارية للبلدية . وخلص الاجتماع إلى توثيق التواصل بين الوزارتين وبلدية سوق الجمعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع خدمة لأهالي المنطقة والصالح العام . وعلى هامش هذه الزيارة التي يؤديها وزيرا الحكم المحلي والمواصلات لبلدية سوق الجمعة قاما رفقة عميد وأعضاء المجلس البلدي ورئيس مصلحة المطارات بزيارة ميدانية إلى مطار إمعيتيقه الدولي للإطلاع والإطمئنان على سير العمل بهذا المرفق الحيوي . ( وال )