الهند تؤكد أن قدراتها الصاروخية الاستراتيجية "ليست موجهة ضد أي بلد" .

نيودلهي 28 ديسمبر 2016 (وال) - أكدت الهند أن قدراتها الصاروخية الاستراتيجية "ليست موجهة ضد أي بلد" وذلك على خلفية نجاح تجربة إطلاق الصاروخ الهندي (أجني 5 ) الباليستي العابر للقارات. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية فيكاس سواروب في بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء الآسيوية الهندية أمس الثلاثاء أن "القدرات الاستراتيجية للهند ليست موجهة ضد دولة بعينها بل ستساهم في حفظ التوازن الاستراتيجي في منطقة جنوب آسيا". وأضاف أن "الهند تحترم جميع الالتزامات الدولية المعمول بها وتأمل في أن تتبع الدول الأخرى نفس الإجراءات" مشيرا إلى أن "الاستقلالية الاستراتيجية والالتزام المتزايد للهند سيساهمان في إرساء استقرار استراتيجي بالمنطقة" . وكانت الهند اختبرت بنجاح الاثنين صاروخا باليستيا من طراز (أجني 5) عابرا للقارات بإمكانه حمل رؤوس تقليدية أونووية ما عزز القوة الاستراتيجية للبلاد وجعلها عضوا في النادي الحصري للدول التي تمتلك هذه القدرات العابرة للقارات كالولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا . ويمتاز الصاروخ (أجني 5) الذي يزن حوالي 50 طنا ويبلغ طوله 17 متر وعرضه مترين بالقدرة على ضرب أهداف على مسافة تتجاوز خمسة آلاف كيلومتر في أنحاء آسيا وأجزاء من إفريقيا وأوروبا.