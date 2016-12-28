\" الكوني \" الرئاسي يسعى لإيجاد الحلول للمختنقات التي تؤثر مباشرةعلى المواطن في أنحاء ليبيا كافة .



طرابلس 28 ديسمبر 2016 ( وال ) تركز الاجتماع الذي عقده نائب رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" موسى الكوني \" مساء أمس الثلاثاء

وبحضور عضو المجلس\" احمد حمزة \" ووزيري المواصلات \" ميلاد معتوق\" والحكم

المحلي \" بداد قنصو\" مع أعضاء من مجلس النواب عن الجنوب وأعضاء المجلس

البلدي البوانيس ومشايخ واعيان وحكماء المنطقة على بحث إمكانية تدليل

الصعوبات وتوفير الإمكانيات اللازمة لمطار \" تمنهنت \" .

وأكد \" الكوني \" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - عقب الاجتماع أن

المجلس الرئاسي يسعى إلى إيجاد الحلول للصعوبات والمختنقات التي تؤثر

مباشرة على المواطن وتثقل كاهله في مختلف مدن ومناطق ليبيا .

وأشار\" الكوني \" إلى أن المجلس سيسعى إلى تمكين البلديات للاضطلاع

بدورها الحقيقي في خدمة مواطنيها والإشراف مباشرة على معالجة مختنقات

مدنهم ومناطقهم بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي للتخلص من روتين المركزية

في القرارات وصولا إلى تحقيق تنمية مناطقية .

وردا على سؤال بخصوص مطار\" تمنهنت \" والإجراءات التي اتخذت بعد حادثة

\" الطائرة التي اختطفت \" أكد \" الكوني \" انه تم اتخاذ خطوات بهذا الخصوص

من شانها تشديد الإجراءات الأمنية وانضباطها بما لا يسمح بتكرار مثل هذه

الأعمال مجددا .

يشار إلى أن مطار تمنهنت يعد المنفذ الجوي الوحيد للجنوب الليبي بعد

توقف مطار سبها عن العمل ، ويقدم خدماته الى سكان الجنوب التى تضم بلديات

البوانيس ، الشرقية ، القرضة ، سبها و سمنو ويبعد عن وسط مدينة سبها

حوالي 30 كيلو متر وأعيد افتتاحه بتاريخ 16 يونيو 2015.



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