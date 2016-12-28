\" الكوني \" الرئاسي يسعى لإيجاد الحلول للمختنقات التي تؤثر مباشرةعلى المواطن في أنحاء ليبيا كافة .
الأربعاء ، 28- 12- 2016 - 11:34:00
\n طرابلس 28 ديسمبر 2016 ( وال ) تركز الاجتماع الذي عقده نائب رئيس \nالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" موسى الكوني \" مساء أمس الثلاثاء \nوبحضور عضو المجلس\" احمد حمزة \" ووزيري المواصلات \" ميلاد معتوق\" والحكم \nالمحلي \" بداد قنصو\" مع أعضاء من مجلس النواب عن الجنوب وأعضاء المجلس \nالبلدي البوانيس ومشايخ واعيان وحكماء المنطقة على بحث إمكانية تدليل \nالصعوبات وتوفير الإمكانيات اللازمة لمطار \" تمنهنت \" . \n وأكد \" الكوني \" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - عقب الاجتماع أن \nالمجلس الرئاسي يسعى إلى إيجاد الحلول للصعوبات والمختنقات التي تؤثر \nمباشرة على المواطن وتثقل كاهله في مختلف مدن ومناطق ليبيا .\n وأشار\" الكوني \" إلى أن المجلس سيسعى إلى تمكين البلديات للاضطلاع \nبدورها الحقيقي في خدمة مواطنيها والإشراف مباشرة على معالجة مختنقات \nمدنهم ومناطقهم بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي للتخلص من روتين المركزية\nفي القرارات وصولا إلى تحقيق تنمية مناطقية .\n وردا على سؤال بخصوص مطار\" تمنهنت \" والإجراءات التي اتخذت بعد حادثة \n\" الطائرة التي اختطفت \" أكد \" الكوني \" انه تم اتخاذ خطوات بهذا الخصوص \nمن شانها تشديد الإجراءات الأمنية وانضباطها بما لا يسمح بتكرار مثل هذه \nالأعمال مجددا .\n يشار إلى أن مطار تمنهنت يعد المنفذ الجوي الوحيد للجنوب الليبي بعد \nتوقف مطار سبها عن العمل ، ويقدم خدماته الى سكان الجنوب التى تضم بلديات\nالبوانيس ، الشرقية ، القرضة ، سبها و سمنو ويبعد عن وسط مدينة سبها \nحوالي 30 كيلو متر وأعيد افتتاحه بتاريخ 16 يونيو 2015.\n\n... ( وال )...