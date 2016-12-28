المجلس البلدي عين زاره يقوم بتنفيذ عدد من مشاريع الطرق .

طرابلس 28 ديسمبر 2016 (وال )- يقوم المجلس البلدي عين زاره بتنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بالطرق الرئيسة والفرعية الرابطة بين أحياء البلدية وبعض المناطق الاخرى . وتشمل تلك المشاريع التي تقوم بتنفيذها حاليا بعض شركات المقاولات المحلية إعادة تأهيل هذه الطرقات ومن بينها الطريق الرئيس المؤدي إلى منطقة صلاح الدين انطلاقا من النصب التذكاري عين زاره ، وبعض الطرق الفرعية ، خاصة الطريق الممتد من جامع القرقني وحتى حي الانتصار . وذكرت مصادر بالمجلس البلدي ان اعادة تأهيل هذه الطرق وتدعيمها سيساعد على تعزيز وتأمين السلامة المرورية ويضمن السلاسة في حركة تنقل المركبات والأفراد .. مؤكدة على رغبة المجلس في وضع وتنفيذ شبكة من الطرقات الرئيسة والفرعية تربط بلدية عين زارة الكبرى بالكامل وتجنب المواطنين أخطار حوادث المرور ونتائجها الوخيمة . ( وال