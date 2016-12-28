مسؤول أمني بلجيكي: أحبطنا ستة مخططات ارهابية .

بروكسل 28 ديسمبر 2016 (وال) -أحبطت السلطات البلجيكية ستة مخططات إرهابية في البلاد خلال العامين الفائتين. ونقلت وكالة أنباء آكي الايطالية عن مدير إدارة الشرطة ببروكسل ، امس قوله "قمنا بالتعاون مع هيئة تقدير المخاطر وإدارة المخابرات العامة بإحباط ست محاولات للقيام بهجمات إرهابية وتحديداً منذ نوفمبر 2014. وأشار المسؤول الأمني البلجيكي الى أن المشكلة التي تواجهها الشرطة وإدارة المخابرات تتمثل في معالجة وفرز المعلومات والاخطارات وتصنيف الإنذارات التي يتم تلقيها، مؤكداً أن السلطات المختصة تتلقى ما يقارب 600 معلومة مختلفة المصدر يومياً. واعتبر المسؤول البلجيكي أن سبب تصاعد التهديد الإرهابي في البلاد، يعود إلى ما وصفه بـ"الإهمال"، وعدم تمتع الحكومات السابقة بالرؤية الاستباقية والرادعة اللازمة . وأوضح أن إدارات الشرطة والاستخبارات وأمن الدولة لا تمتلك ما يكفي من الإمكانيات البشرية اللازمة للنهوض بالتحديات الحالية، " ومن هنا علينا وضع اختيارات وأولويات" .