تراجع اسعار النفط قبل البدء في خفض إنتاج أوبك والمستقلين.

سول 28 ديسمبر 2016 (وال) - انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء في الوقت الذي تترقب فيه السوق معرفة كيف سيسير تنفيذ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها للخفض المزمع في الإنتاج مع بداية العام الجديد. وانخفض مزيج برنت في العقود الآجلة سبعة سنتات أو ما يعادل 12ر0 بالمئة إلى 02ر56 دولار للبرميل ، بعدما أغلق الجلسة السابقة على ارتفاع قدره 93 سنتا. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع ثمانية سنتات إلى 82ر53 دولار للبرميل ، بعدما جرت تسويته على ارتفاع قدره 88 سنتا عند 90ر53 دولار للبرميل في الجلسة السابقة. وتترقب السوق البداية الرسمية لتنفيذ الاتفاق التاريخي بين أوبك وعدد من المنتجين المستقلين بشأن تقليص الإنتاج ، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في الأول من يناير . ومن المتوقع أن يخفض المنتجون من داخل أوبك وخارجها إنتاجهم بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا ، فيما وافقت المملكة العربية السعودية أكبر منتج في أوبك على تحمل نصيب الأسد في هذا الخفض. .. ( وال ) ..