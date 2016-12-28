إصابة 43 شخصا جراء خروج قطار عن مساره شمال الهند .

نيودلهي 28 ديسمبر (وال)-أصيب 43 راكبا على الأقل اليوم الأربعاء عندما خرج قطار عن القضبان في مقاطعة كانبور الواقعة شمالي الهند . وأعلنت وزارة السكك الحديدية بالهند عبر شبكة التواصل الاجتماعي أن الحادث وقع على بعد نحو 50 كلم من مدينة كانبور، عاصمة المقاطعة التي تحمل نفس الاسم بولاية أوتار براديش . وذكر رئيس شرطة كانبور، أن 43 راكبا نقلوا إلى المستشفى، مشيرا إلى أن عشرة منهم " في حالة خطيرة". وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن 12 عربة خرجت عن مسارها في الحادث، غير أن أغلبها لم يتعرض لأضرار جسيمة بخلاف الكارثة التي وقعت قبل شهر. وقال وزير السكك الحديدية الهندي، سوريش برابو، إن السلطات بدأت في التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، موضحا أنه تم نقل باقي الركاب بواسطة وسائل نقل مختلفة لمواصلة رحلتهم. وكانت هذه المنطقة قد شهدت في 20 نوفمبرالماضي واحدة من أسوأ الحوادث التي وقعت بالهند خلال السنوات الأخيرة، عندما انحرف قطار عن مساره ما تسبب في مصرع ما لا يقل عن 146 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.