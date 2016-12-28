آسعار الذهب تواصل الارتفاع في انتعاشة تقودها عوامل فنية.

لندن 28 ديسمبر 2016 (وال) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة وقادت التعافي عوامل فنية في تعاملات هزيلة مع تراجع الدولار قليلا. وارتفع الذهب 5ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 98ر1143 دولار للأوقية ، وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 14 ديسمبر يوم الثلاثاء عند 98ر1148 دولار للأوقية. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أيضا 5ر0 بالمئة إلى 50ر1144 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات 1ر0 بالمئة إلى 90ر102 . ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 90ر15 دولار للأوقية . وارتفع البلاتين 5ر0 بالمئة إلى 70ر904 دولار للأوقية ، وزاد البلاديوم بنسبة مماثلة إلى 47ر674 دولار للأوقية بعدما ارتفع أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة. .. ( وال ) ..