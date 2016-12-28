قوات الإحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 شابا فلسطينيا بالضفة الغربية.

رام الله (الضفة الغربية) 28 ديسمبر 2016 (وال) - واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء, حملة إعتقالاتها ضد الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة حيث أعتقلت 12 شابا فلسطينيا. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال داهمت مدن نابلس وجنين ورام الله, وإعتقلت 12 شابا فلسطينيا. في سياق آخر, كثفت قوات الإحتلال اليوم من حواجزها العسكرية على مداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الإحتلال داهمت عدة بلدات وأحياء من مدينة الخليل, وكثفت من إنتشار حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي الظاهرية والسموع, ومخيم الفوار جنوبا, ومدخل بلدة إذنا غربا, ومدخل الخليل الجنوبي الفحص, والمدخل الشمالي جسر حلحول. ...( وال ) ...