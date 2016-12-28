رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع رئيس جامعة طرابلس ووكلاء الجامعة .
الأربعاء ، 28- 12- 2016 - 10:20:00
\nطرابلس 28 ديسمبر 2016 (وال)- اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني فائز السراج الثلاثاء بمقرالمجلس بمدينة طرابلس مع رئيس جامعة \nطرابلس، الدكتور المدني دخيل ووكلاء الجامعة وعمداء عدد من الكليات .\n وخصص الاجتماع لمناقشة وضع المشاريع المتوقفة وأبرز الصعوبات، \nوالمعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية بالجامعة .\n وقدم رئيس الجامعة توضيحات حول سير العملية التعليمية والاحتياجات \nالضرورية للجامعة وتوقف عدد من المشاريع التي وصل نسبة الانجاز في بعضها\nمراحل متقدمة .\n وعبر رئيس المجلس خلال الاجتماع عن تقديره العالي للجهود التي يبذلها \nمسؤولي الجامعة للوصول إلى مستويات تعليمية متطورة ، مؤكدًا على \nالأهمية القصوى التي يوليها المجلس الرئاسي للتعليم بصفة عامة والتعليم \nالجامعي بصفة خاصة .\n وأعلن رئيس المجلس الرئاسي عن رصد مخصصات مالية للجامعة لمواجهة \nالمختنقات الحالية وبالتسريع لوضع صيغ وحلول للمشاكل التي تعترض العملية\nالتعليمية .\n (وال)