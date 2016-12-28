رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع رئيس جامعة طرابلس ووكلاء الجامعة .



طرابلس 28 ديسمبر 2016 (وال)- اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج الثلاثاء بمقرالمجلس بمدينة طرابلس مع رئيس جامعة

طرابلس، الدكتور المدني دخيل ووكلاء الجامعة وعمداء عدد من الكليات .

وخصص الاجتماع لمناقشة وضع المشاريع المتوقفة وأبرز الصعوبات،

والمعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية بالجامعة .

وقدم رئيس الجامعة توضيحات حول سير العملية التعليمية والاحتياجات

الضرورية للجامعة وتوقف عدد من المشاريع التي وصل نسبة الانجاز في بعضها

مراحل متقدمة .

وعبر رئيس المجلس خلال الاجتماع عن تقديره العالي للجهود التي يبذلها

مسؤولي الجامعة للوصول إلى مستويات تعليمية متطورة ، مؤكدًا على

الأهمية القصوى التي يوليها المجلس الرئاسي للتعليم بصفة عامة والتعليم

الجامعي بصفة خاصة .

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي عن رصد مخصصات مالية للجامعة لمواجهة

المختنقات الحالية وبالتسريع لوضع صيغ وحلول للمشاكل التي تعترض العملية

التعليمية .

(وال)