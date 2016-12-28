البرلمان الكوبي يحظر استخدام اسم فيدل كاسترو بالأماكن العامة.

هافانا28 ديسمبر 2016 (وال) - صدق البرلمان الكوبي اليوم خلال آخر جلساته للعام الجاري على قانون يحظر استخدام اسم فيدل كاسترو في الأماكن العامة أو استغلال صورته في إقامة آثار،وذلك التزاما بالطلب الأخير لأب الثورة الكوبية الذي توفي في 25 نوفمبرالماضي. ووافق نواب البرلمان الـ600 أثناء الجلسة التي ترأسها زعيم البلاد راؤول كاسترو، على القانون الذي يدعم رغبة الرئيس الراحل بـ"تجنب أي من مظاهر تقديس شخصيته"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. ولم يحدد الاعلام الرسمي العقوبات التي ستواجهها أي جهة لا تحترم القانون الجديد. ...( وال ) ...