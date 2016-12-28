بدء ضخ الغاز الطبيعي إلى القرم .

موسكو 28 ديسمبر 2016 ( وال ) - أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس الثلاثاء إشارة البدء لضخ الغاز الطبيعي إلى القرم , وذلك بعد انتهاء أعمال ربط شبه الجزيرة بمنظومة الغاز في روسيا. وذكرت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية أن إمدادات الغاز ستتم من خلال خط أنابيب يمتد من روسيا إلى القرم عبر مضيق كيريتش بطول 358 كيلومترا, مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تأمين إمدادات مستقرة لجميع شرائح المستهلكين في القرم وستساعد في تنمية شبه الجزيرة . وكان الرئيس بوتين قد أعلن في مؤتمر صحفي 23 ديسمبر الجاري الانتهاء من ربط البنية التحتية لنقل الغاز الخاصة بالقرم إلى روسيا , مشيرا إلى أن استهلاك شبه الجزيرة في ذروة فصل الشتاء تبلغ من 1200 إلى 1300 ميغاوات من الكهرباء.