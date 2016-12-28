الجمالي: يؤكد جلوس كافة اطراف النزاع في ليبيا على مائدة الحوار هوالحل للخروج من الازمة.
الأربعاء ، 28- 12- 2016 - 09:03:00
\n \n \nتونس 28 ديسمبر 2016 ( وال) - أكد مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا \"\nصلاح الدين الجمالي\" أن جلوس كافة اطراف النزاع في ليبيا على مائدة \nالحوار هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها البلاد \n.\n وقال \" الجمالي\" في تصريح له أمس الثلاثاء لوكالة الانباء التونسية \"\nلمست من خلال اللقاءات التي عقدتها مع مختلف الأطراف الليبية انها تؤمن \nجميعا بأن \"الحوار هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة\". .\n واعتبر\" الجمالي\" أن الاتفاق السياسي الذي وقعته كل الاطراف \nالليبية عام 2015 يشكل \"أرضية ينبغي الانطلاق منها والبناء عليها لتحقيق\nنتائج إيجابية وحلحلة الملف الليبي\". \n وشدد مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا على اهمية الدور العربي \nفي حل الأزمة الليبية ودفع الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سياسي يرضي \nمختلف الأطراف ، لافتا إلى التداعيات \"الخطيرة\" للأوضاع في ليبيا على \nباقي دول الجوار ما يجعل من الاستقرار في ليبيا \"مسألة استراتيجية \nللمنطقة المغاربية خاصة المنطقة الإفريقية والمتوسطية عموما\".\n ...( وال ) ...