الجمالي: يؤكد جلوس كافة اطراف النزاع في ليبيا على مائدة الحوار هوالحل للخروج من الازمة.







تونس 28 ديسمبر 2016 ( وال) - أكد مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا \"

صلاح الدين الجمالي\" أن جلوس كافة اطراف النزاع في ليبيا على مائدة

الحوار هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها البلاد

.

وقال \" الجمالي\" في تصريح له أمس الثلاثاء لوكالة الانباء التونسية \"

لمست من خلال اللقاءات التي عقدتها مع مختلف الأطراف الليبية انها تؤمن

جميعا بأن \"الحوار هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة\". .

واعتبر\" الجمالي\" أن الاتفاق السياسي الذي وقعته كل الاطراف

الليبية عام 2015 يشكل \"أرضية ينبغي الانطلاق منها والبناء عليها لتحقيق

نتائج إيجابية وحلحلة الملف الليبي\".

وشدد مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا على اهمية الدور العربي

في حل الأزمة الليبية ودفع الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سياسي يرضي

مختلف الأطراف ، لافتا إلى التداعيات \"الخطيرة\" للأوضاع في ليبيا على

باقي دول الجوار ما يجعل من الاستقرار في ليبيا \"مسألة استراتيجية

للمنطقة المغاربية خاصة المنطقة الإفريقية والمتوسطية عموما\".

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