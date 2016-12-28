مساع حثيثة من أجل عقد جلسة كاملة النصاب لمجلس النواب .

طرابلس 28 ديسمبر 2016 ( وال ) - قال عضو مجلس النواب \" سالم قنيدي \" إن عدد من أعضاء المجلس \" بادروا بالدعوة لعقد جلسة للبرلمان بمدينة طبرق خلال الأيام القادمة \".

وأضاف \" قنيدي \" في تصريح صحفي مساء أمس الثلاثاء , أن مساع حثيثة واتصالات كثيرة تجرى مع كل أعضاء مجلس النواب , بما فيهم المقاطعين لحثهم على الحضور من أجل عقد جلسة كاملة النصاب , وذلك من أجل اتخاذ قرارات جذرية في عدد من الموضوعات العالقة, والتي أخذت وقتا طويلا للفصل فيها ,

من بينها إتخاذ قرار في طريقة عمل رئاسة البرلمان , وضمان حضور الرئيس ونائبيه للجلسات وبشكل منتظم\".

وأوضح أن الجلسة المرتقبة ستناقش ايضا موضوع الاتفاق السياسي ,

وإعادة النظر في النقاط الخلافية فيه, أو إلغائه والبحث عن بدائل عنه\".

يشار إلى أن مجلس النواب فشل في العديد من المناسبات في عقد جلسة مكتملة النصاب , بسبب تعذر حضور العدد اللازم من النواب, أو بسبب تغيب رئاسة المجلس المتمثلة في رئيسه عقيلة صالح , ونائبيه, امحمد شعيب, وأحميد حومة.

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