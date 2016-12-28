\" الكوني \" الرئاسي يسعى لايجاد الحلول للمختنقات التى تؤثر مباشرة على المواطن في انحاء ليبيا كافة .

طرابلس 28 ديسمبر 2016 ( وال ) تركز الاجتماع الذي عقده نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" موسى الكوني \" مساء امس الثلاثاء وبحضور \" عضو المجلس\" احمد حمزة \" ووزيري المواصلات \" ميلاد معتوق\" والحكم المحلي \" بداد قنصو\" مع اعضاء من مجلس النواب عن الجنوب واعضاء المجلس البلدي البوانيس ومشايخ واعيان وحكماء المنطقة على بحث امكانية تدليل الصعوبات وتوفير الامكانيات اللازمة لمطار \" تمنهنت \" . واكد \" الكوني \" في تصريح لوكالة الانباء الليبية عقب الاجتماع ان المجلس الرئاسي يسعى الى ايجاد الحلول للصعوبات والمختنقات التى تؤثر مباشرة على المواطن وتثقل كاهله في مختلف مدن ومناطق ليبيا .واشار\" الكوني \" الى ان المجلس سيسعى الى تمكين البلديات للاضطلاع بدورها الحقيقي في خدمة مواطنيها والاشراف مباشرة على معالجة مختنقات مدنهم ومناطقهم بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي للتخلص من روتين المركزية في القرارات وصولا الى تحقيق تنمية مناطقية .وردا على سؤال بخصوص مطار\" تمنهنت \" والاجراءات التى اتخذت بعد حادثة \" الطائرة التى اختطفت \" اكد \" الكوني \" انه تم اتخاذ خطوات بهذا الخصوص من شانها تشديد الاجراءات الامنية وانضباطها بما لايسمح بتكرار مثل هذه الاعمال مجددا .يشار الى ان مطار تمنهنت يعد المنفذ الجوي الوحيد للجنوب الليبي بعد توقف مطار سبها عن العمل ، ويقدم خدماته الى سكان الجنوب التى تضم بلديات البوانيس ، الشرقية ، القرضة ، سبها و سمنو ويبعد عن وسط مدينة سبها حوالى 30 كيلو متر واعيد افتتاحه بتاريخ 16 يونيو 2015.



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