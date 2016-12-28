الدفاع الروسية: جاري فك تشفير بيانات العلبة السوداء للطائرة لمعرفة سبب الحادث.الأربعاء ، 28-12-2016 - 08:37:00

موسكو 28 ديسمبر 2016 ( وال) - كشفت وازرة الدفاع الروسية أن التحليل الأولي لبيانات العلبة السوداء للطائرة "تو-154" الروسية سيمكن من حصر أسباب تحطم الطائرة المنكوبة. وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم", إن عملية فك تشفير البيانات الموجودة في الشريط الممغنط متواصلة في معهد البحوث العلمي المركزي التابع للقوات الجوية, مشيرا إلى أن اللجنة الحكومية ستقدم الاستنتاجات النهائية حول أسباب الحادث بعد النظر في جميع العوامل المحتملة. وكانت طائرة "تو-154" التابعة لوزارة الدفاع الروسية تحطمت, فجر الأحد الماضي قبالة سواحل مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود, بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار المدينة نفسها. ...( وال ) ...

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