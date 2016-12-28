اليابان تعدم آلاف الدواجن جنوب البلاد بسبب إنفلونزا الطيور.

طوكيو 28 ديسمبر 2016 ( وال) - أمرت السلطات اليابانية أمس بإعدام 110 آلاف دجاجة في مزرعة دواجن بجزيرة كيوشو جنوب البلاد بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5). وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 400 مسؤول محلي بدؤوا في إعدام جميع الدجاج في المزرعة الواقعة في بلدة نانجان التي تبعد حوالي 900 كيلومتر جنوب غرب طوكيو بعد نفوق 50 منها بعد ظهر اول أمس الاثنين. وأضافت أن حكومة مقاطعة كوماموتو قررت تقييد حركة الدواجن والبيض في مساحة ثلاثة كيلومترات من المزرعة. وقبل أسبوع تم إعدام 120 ألف دجاجة في مزرعة بمقاطعة ميازاكي بعد أن أثبتت الاختبارات وجود سلالة إنفلونزا الطيور هناك. ...(وال)...