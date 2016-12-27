أحمد الزوي ينضم للفيصلي الأردني لكرة القدم .

طرابلس 27 ديسمبر 2016 (وال)- أنهى لاعب فريق الاتحاد المهاجم " أحمد الزوي " إجراءات انتقاله للعب ضمن صفوف فريق الفيصلي في دوري المناصير الأردني للمحترفين لكرة القدم. وكان " الزوي " قد تلقى دعوة من إدارة نادي الفيصلي الأردني بتوصية من المدرب السابق لفريق الاتحاد "برانكو" لتعزيز صفوف الفريق بمهاجم ، خلال فترة الانتقالات الشتوية . ويعتبر فريق الفيصلي من أقوى الفرق المنافسة للحصول على لقبي بطولة الدوري والكأس الأردني لكرة القدم . ويحتل فريق الفيصلي الأردني حاليا المرتبة الثالثة من أصل 12 فريقا، بعد اختتام منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين الأردني. ...(وال)...